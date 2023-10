Prefeito Jerry Correia reune com equipe que trabalha no combate aos incêndios em Assis Brasil

Neste domingo dia 08, o prefeito Jerry Correia convocou uma reunião de emergência em seu Gabinete para trabalhar estratégias no combate aos incêndios que o municipio vem sofrendo.

Participaram da reunião equipe do IBAMA, Prevfogo, Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil do Município.

As equipes já vão para o sexto dia no combate aos incêndios no ramal do Recife, onde já foram destruída mais de 300 hectares de pastagem, floresta secundária e primária.

A preocupação do gestor é buscar mais parceria e combater no menor tempo possível, estes focos de incêndios que vem acontecendo no município.

