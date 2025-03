Projeto Sanitarista Mirim leva conhecimento agropecuário e saúde pública para estudantes no Acre

Em um cenário onde a conscientização sobre a importância da saúde pública tornou-se relevante, o projeto Sanitarista Mirim, desenvolvido pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), tem se destacado como uma ferramenta educacional transformadora e trazido benefícios para o setor agropecuário, especialmente em áreas rurais.

Voltado para alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas, o projeto tem como um de seus pilares a abordagem transversal e interdisciplinar, conforme preconizado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do Ministério da Educação e Cultura (MEC).

De acordo com a Instrução Normativa n° 28, de 15 de maio de 2008, do Programa Nacional de Educação Sanitária (Proesa), o projeto busca promover uma educação que seja ativa e participativa, envolvendo todos os atores do processo, desde crianças, até professores, familiares e comunidades locais.

“As crianças, ao se tornarem sanitaristas mirins, têm promovido iniciativas que alcançam não apenas seus colegas de escola, mas também pais e outros membros da comunidade, ampliando os efeitos do projeto”, explica a chefe da Divisão de Educação e Comunicação do Idaf, Sandra Teixeira.

O Idaf criou materiais pedagógicos especialmente adaptados para o público infantil, desenvolvidos para facilitar a compreensão dos conceitos de saúde pública e temas importantes relacionados à defesa agropecuária, essenciais para o desenvolvimento sustentável.

Os materiais incluem vídeos educativos, jogos interativos e livros didáticos, abordando temas como sanidade animal e vegetal, inspeção de produtos de origem animal e vegetal, e a importância da defesa agropecuária. O objetivo é não apenas informar, mas também engajar as crianças de maneira divertida e dinâmica, promovendo uma compreensão mais profunda sobre o impacto da saúde pública e da defesa agropecuária na vida cotidiana e no desenvolvimento do estado.

O projeto educacional tem demonstrado um avanço significativo no Acre, com dados reveladores sobre seu impacto. Em 2023, quando foi executado exclusivamente em Rio Branco, na Escola Jorge Kalume, cerca de 67 crianças tiveram a oportunidade de participar das atividades. Já em 2024, com a expansão do projeto para outros municípios, o número de crianças beneficiadas aumentou de maneira substancial. Mais de 360 estudantes de diferentes regiões do estado puderam ser alcançados.

A meta para 2025 é que mais de 500 crianças sejam contempladas pela iniciativa, que visa educar, desde a infância, sobre a relevância da saúde pública e da defesa agropecuária para a qualidade de vida, a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico local.

“Esse aumento significativo no alcance do projeto é um reflexo do compromisso do Idaf com a educação e conscientização sanitária, proporcionando às crianças não só o conhecimento técnico, mas também a formação de valores importantes para o futuro da comunidade. O sucesso da expansão para os municípios demonstra que, ao ampliar o projeto para além da capital, mais crianças têm acesso a informações essenciais que impactam positivamente suas vidas”, ressalta Sandra Teixeira.

