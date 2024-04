Raimundo Nonato da Silva Gondim assume a pasta da educação em Epitaciolândia, prefeito Sérgio Lopes dá as boas-vindas ao novo secretário

O prefeito Sérgio Lopes empossou nesta segunda-feira, 1, o novo secretário de Educação Raimundo Nonato da Silva Gondim no auditório da Secretaria.

Na ocasião o prefeito agradeceu a contribuição e empenho que da ex-secretária Eunice Maia que junto com a equipe alcançou o primeiro lugar de qualidade em Educação do estado do Acre, além de apresentar os avanços, conquistas e metas da pasta.

Raimundo Nonato da Silva Gondim que assume a função de Secretário Municipal de Educação é militar aposentado, foi vereador e presidente da Câmara, foi vice-prefeito no quadriênio de 2013 a 2016, ocasião em que assumiu a pasta da educação acumulando experiência durante seu período como secretário.

