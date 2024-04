Em Assis Brasil, Jerry Correia exonera comissionados e promove mudanças no 1° e 2° escalão da gestão

Por Wanglézio Braga

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PP), promoveu inúmeras mudanças em partes do 1° e 2° escalão na gestão da Prefeitura Municipal. Na edição de hoje (01) do Diário Oficial do Estado (DOE) é possível atestar algumas alterações como exoneração de Reginaldo Martins, que estava como Secretário Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo.

Também foram exonerados Renan Pereira, que estava no posto de Gerente de Fiscalização da Diretoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização; Jhonata Araújo que estava num cargo em comissão de Coordenador de Trânsito da Diretoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização; Edipaulo Samarra que estava como Diretor de Políticas Indígenas da Secretaria Municipal de Gabinete; Leandro Jaminawa, que era Gerente de Políticas Indígenas de Assis Brasil. Além deles, dois comissionados lotados na Assessoria de Comunicação e no Gabinete do Prefeito também não fazem mais parte da gestão.

Os motivos para exonerações não foram revelados nos decretos. Os substitutos nas pastas não tiveram suas nomeações reveladas na edição do dia do Diário Oficial.

