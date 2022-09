Saiba quem são os candidatos alvos de operações da PF contra crimes eleitorais em Rio Branco

Por G1 Acre

Em uma das operações, o alvo é a candidata deputada federal pelo PSDB, Lanna Vaz, e na outra o candidato ao mesmo cargo, pelo União Brasil, Fábio Rueda.

Candidatos a deputado federal Lanna Vaz, pelo PSDB, e Fábio Rueda, pelo União Brasil são alvos de operações da PF-AC — Foto: Arquivo pessoal

Os candidatos à uma vaga na Câmara Federal Lanna Vaz (PSDB) e Fábio Rueda (União Brasil) estão entre os alvos das duas operações deflagradas pela Polícia Federal nesta quarta-feira (28) contra crimes eleitorais no estado do Acre.

As operações, que ocorreram em conjunto com o Ministério Público Eleitoral, receberam o nome de “Comitê Violeta” e “Algibeira”. O g1 entrou em contato com os dois partidos dos candidatos investigados e aguarda o posicionamento, que deve ser enviado em nota.

No caso de Lanna Vaz, a PF investiga a prática ilegal de compra de votos, bem como o abuso do poder econômico e político durante as eleições. Na operação Comitê Violeta, a polícia cumpriu três mandados judiciais de busca e apreensão em Rio Branco contra a candidata e partidários.

Já o médico Fábio Rueda é alvo na operação Algibeira, que busca coibir a prática de abuso do poder econômico e político durante o período eleitoral, por meio da utilização indevida de dinheiro durante as eleições. A Polícia Federal cumpriu também três mandados judiciais de busca e apreensão em Rio Branco em desfavor de correligionários.

Operação Comitê Violeta

Durante as investigações da operação Comitê Violeta, que tiveram início em setembro, foi possível identificar que um candidato às eleições estabeleceu estreito laço com indivíduos pertencentes a facção criminosa atuante com a finalidade de criar uma rede de proteção, que foi utilizada da maneira mais variada, principalmente com a possível compra de votos.

Segundo a PF, os envolvidos responderão pelos crimes de corrupção eleitoral, com pena prevista de até quatro anos de reclusão, e falsidade ideológica com até cinco anos de prisão, os dois delitos do Código Eleitoral.

A investigação foi chamada de “Comitê Violeta” por fazer alusão a principal cor utilizada pela candidata durante as campanhas eleitorais.

As investigações, que tiveram início em setembro, identificaram a presença de operadores de dinheiro, que, no período pré-eleitoral, guardavam quantias em espécie em determinado “bunker”, com a finalidade de, posteriormente, dar suporte a eventuais candidatos e campanhas políticas.

“Foi possível constatar no decorrer das investigações que indivíduos armazenavam altas quantias em seus bolsos e deixavam o local, inúmeras vezes ao dia, com volumes em suas roupas, em razão das grandes quantias em espécie que portavam”, diz a nota da PF.

Os envolvidos responderão pelos crimes de corrupção eleitoral e falsidade ideológica, ambos do Código Eleitoral, assim como lavagem de dinheiro, que somados poderão resultar em até 20 anos de prisão.

O codinome empregado na operação faz referência ao método mais utilizado pelos investigados na tentativa de retirar de forma discreta os recursos em espécie armazenados no imóvel alvo de buscas.

