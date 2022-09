Um baleado e morto: Ação conjunta prende quinteto envolvido em vários delitos com armas e plantas de maconha

Por Alexandre Lima

Pés de maconha foram apreendidos na posse dos detidos durante operação – Foto: Alexandre Lima

Um trabalho conjunto envolvendo forças de segurança do Acre – Polícia Civil, Grupo Especial de Fronteira e Polícia Militar, resultou na prisão de quatro maiores e um menor, em dois dias de operação no Bairro José Hassem.

Eurimar não resistiu aos ferimentos e morreu após chegar no hospital de Brasiléia.

A ação policial se deu início nesta segunda, dia 26, quando receberam denuncias de um grupo que estariam praticando assaltos no Bairro Hassem utilizando armas de fogo, além de realizar o tráfico utilizando serviço de ‘delivery’ para alguns ‘clientes’.

Na noite desta segunda, durante uma patrulha, os policiais foram surpreendidos por um suspeito que estaria armado e efetuou disparos contra a guarnição. Ao revidarem a injusta agressão, balearam Neurimar Lima Pereira, de 34 anos, que não resistiu aos ferimentos após ser levado ao hospital em Brasiléia, falecendo momentos depois.

O corpo foi levado ao IML na Capital, onde passou por autópsia e depois liberado durante o dia desta terça-feira, dia 27. Os demais, foram detidos ao darem seguimento a ação, onde conseguiram identificar e leva para a delegacia, onde o delegado titular de Epitaciolândia, Luís Tonini, iria ouvir todos.

Armas e pe-de-cabra usados para praticarem assaltos e roubos na fronteira apreendidos – Foto: Alexandre Lima

Segundo foi informado, todos os detidos são envolvidos com grupo de facção criminoso e o falecido, teria sido liberado a pouco tempo do presídio Francisco de Oliveira Conde, com passagem por furtos, roubos e tráfico.

Todos presos e apreendido, juntamente com as armas e munições, foram levados para a delegacia e o caso será apresentado para a Justiça, onde resolver sobre cada um dos envolvidos.

Material apreendido utilizado para fazer serviço de ‘delivery’ de drogas – Foto: Alexandre Lima

