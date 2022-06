Saldo de empregos continua positivo e Acre fecha mês de abril com quase 800 novos postos

O Acre segue com o saldo positivo de empregos e fechou o mês de abril com quase 800 novas carteiras assinadas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (6).

O balanço mostra que foram 3.971 admissões e 3.173 desligamentos, fechando com um saldo de 798 novos postos de emprego no período avaliado.

Em março, o Acre gerou 762 empregos com carteira assinada. Ao todo, o estado registrou no mês passado 4.149 contratações e 3.387 demissões.

A alta no estado acreano foi puxada pelos saldos positivos de serviços, construção civil e informação.

Vagas de emprego em abril no Acre

Dados são referentes ao saldo de empregos de carteira assinada no estado408408221221214214125125ServiçosConstruçãoInformação/comunicaçãoComércio0100200300400500

Fonte: Caged

O acumulado até o momento é de 2.304 postos. Conforme o levantamento, até abril, o estado acreano abriu 15.792 vagas e fechou outras 13.488.

O estoque de empregos com carteira assinada no Acre, em abril deste ano, ficou em 89.372 empregos.

A nível nacional, o Brasil também fechou o mês de abril com saldo positivo, com 196.966 novos empregos. Foram mais de 1,8 milhão de admissões e 1,6 milhão de demissões.

