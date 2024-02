Saldo Positivo: Carnaval em Brasiléia impulsiona economia local e leva diversão para o povo

O Carnaval em Brasiléia não apenas trouxe alegria e diversão para os foliões, mas também causou um impacto positivo na economia local, estimulando o comércio, o turismo e gerando oportunidades de renda para os moradores da região.

Além disso, o evento criou oportunidades para empreendedores, ambulantes, expositores, vendedores de alimentação e bebidas, comerciantes, transporte de aplicativo, taxistas e mototaxistas, que puderam oferecer seus serviços para a população local e visitantes.

A empreendedora de alimentos e bebidas, Herlane Ribeiro, agradeceu a oportunidade onde aumentou significativamente sua renda. “Este evento é uma verdadeira benção para nós empreendedores locais. Eu quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem e o Naldo por esse evento, aumentou significativamente nossas vendas e nos permite ampliar nossos negócios”, disse.

O vendedor de pipocas, Evandro Leal, também comemorou o aumento nas vendas durante o carnaval. “É uma alegria ver tantas pessoas aproveitando a festa e saboreando as minhas pipocas. Eu só tenho que agradecer a prefeita Fernanda e o Naldo pela grande festa”, pontuou.

O empresário Francisco Moreira, da Pousada e Restaurante Recanto da Floresta comemora o saldo positivo do Carnaval. “Foi boa a movimentação aqui por conta da festa de Carnaval, muitas pessoas nessa época vem de fora e alguns até optam pela área rural, mas nossos apartamentos ficaram quase em sua totalidade ocupados e o restaurante teve muita procura”, comentou Moreira.

Para o o empresário Salustiano Costa, do Vitória-Régia Hotel, o saldo é muito positivo pelos turistas que vem de fora acompanhar o carnaval e se hospedam da pousada. “Quem não gosta de estar no meio da farra fica na sacada e curtem bastante as Rolinhas do Coronel. Em comparação aos anos anteriores, o carnaval foi muito bom para o empresariado e para o povo em geral”, comenta.

Quem também faz sua avaliação do carnaval 2024 é o empresário Arinaldo Maia, da empresa Naldo Eventos, que ao lado da prefeitura programou as cinco noites de festa. “Meu ponto de vista foi muito positivo, foi bom, foi tranquilo e sem brigas. Os expositores, pessoal dos brinquedos, comidas, bebidas, todos venderam bem. E questão de público deu mais que o do ano passado”, assinalou ele.

Representando a prefeita Fernanda Hassem, o secretário de cultura Alef Correia, destacou a importância do evento e os ganhos locais. “Foi positivo demais a realização do Carnaval Popular 2024. Em nome da nossa prefeita Fernanda Hassem queremos agradecer toda população que prestigiou as cinco noites de festa. Foi muito bom mesmo, com muita segurança, bastante acessível para família.”, finalizou o secretário.

As noites de festa foram marcadas por uma variedade de atrações, desde bandas locais e artistas da região até blocos carnavalescos de Cobija, Rolinhas do Coronel e duas matinês dedicadas aos foliões mirins, garantindo diversão para todas as idades.

A segurança do evento foi considerada positiva, com vigilância constante por meio de câmeras de segurança do Sistema Integrado de Segurança Pública, equipe de segurança particular e presença das forças de segurança locais, além de conselheiros tutelares para garantir o bem-estar dos menores.

O Carnaval da Fronteira é uma realização conjunta da Prefeitura de Brasiléia e do Naldo Eventos.

