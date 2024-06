Saúde: Prefeita Fernanda Hassem lança em Brasileia Programa Remédio em Casa

Garantindo o acesso aos medicamentos e reduzir deslocamentos mensais dos pacientes à farmácia municipal de saúde da Brasileia. A Prefeita Fernanda Hassem lançou nesta quinta-feira, 20, na Farmácia Municipal o Programa Medicamentos em Casa (Medcasa).

Participam além de servidores de saúde do município, comunidade e pacientes. Deputado Estadual Tadeu Hassem, Secretária de Saúde Alessandra Santos, Coordenadora da Farmácia Municipal Rosimeire Freitag, farmacêutica Kelly Monteiro e toda a equipe da farmácia municipal.

O programa visa contemplar idosos acima de 80 anos + portadores de doença crônicas (ex. Hipertensão ou Diabetes), acamados ou mobilidade reduzida, sendo necessário ser usuário da rede municipal de saúde.

Dona Dalira Guimarães de 91 anos, moradora do bairro Marcos Galvão foi a primeira paciente atendida pelo programa a receber a medicação para sua saúde em casa.

As entregas do Medicamento em Casa são feitas diariamente pelo servidor Matheus Carvalho em horário comercial (segunda-Feira à sexta-feira, das 08:00h ás 17:00h. Somente o paciente ou seu autorizado (através do formulário preenchido e entregue no atendimento presencial) poderão receber o medicamento.

Para se cadastrar no programa, o paciente deverá ir ao atendimento presencial e preencher o termo de desistência. Só será possível retornar ao Medicamento em casa após seis meses de desistência.

O Programa Medicamentos em Casa (Med em Casa), é uma Lei Municipal N° 1130/2022 da Prefeitura de Brasileia aprovada Câmara de Vereadores e sancionada pela Prefeita Fernanda Hassem.

A gestora do município destaca a importância do Programa Remédio em Casa. ” Esse programa leva mais qualidade de vida e dignidade às pessoas de nossa cidade, principalmente os idosos que muitas vezes por questões de saúde e da idade não conseguem chegar até a nossa farmácia municipal para buscar seus medicamentos prescritos pelo médico de uma das Unidades Básicas de Saúde que temos no nosso município. Cada vez mais longevidade da nossa população está aumentando. E são ações como essa da Lei Municipal do Programa Remédio em Casa que reafirmamos nosso compromisso, garantindo ao acesso e qualidade do tratamento dos pacientes já cadastrados no sistema de saúde da Prefeitura de Brasileia.” Enfatizou Fernanda Hassem.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp