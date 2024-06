Peão sofre fratura exposta em cavalgada no Acre em feira agropecuária de Plácido de Castro

Por Alexandre Lima

O peão Saimon Everton da Silva, 29 anos, sofreu um grave acidente durante uma cavalgada na manhã deste sábado (22) no município de Plácido de Castro, no interior do Acre. Participando das festividades da feira agropecuária local, Saimon sofreu uma fratura exposta no pé esquerdo.

Testemunhas relataram que Saimon, acompanhado por amigos, puxou as rédeas do cavalo com força excessiva, fazendo o animal empinar e cair de costas sobre ele. Tentando se apoiar, Saimon colocou o pé no chão, mas o peso combinado dele e do cavalo causou a fratura exposta.

Percebendo a gravidade da lesão, amigos de Saimon o levaram imediatamente ao Hospital do Município de Plácido de Castro. Após uma avaliação inicial, foi decidido transferi-lo ao pronto-socorro de Rio Branco para um procedimento cirúrgico, necessário devido à gravidade da fratura que deixou os ossos expostos. Saimon deu entrada na emergência do PS de Rio Branco em estado estável.

A cavalgada fazia parte das atividades da feira agropecuária de Plácido de Castro, um evento importante para a comunidade local. O acidente de Saimon Everton da Silva trouxe um momento de tensão, mas a rápida resposta dos amigos e dos serviços médicos ajudou a estabilizar seu quadro clínico.

A comunidade de Plácido de Castro agora aguarda a recuperação de Saimon, enquanto as investigações sobre o incidente prosseguem para entender as circunstâncias que levaram ao acidente.

