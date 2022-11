Segurança pública e infraestrutura são prioridades de Alan Rick na emenda de Bancada

Indicação do parlamentar também vai ajudar a ampliar a rede de fibra ótica, para melhorar o acesso à internet no Estado.

Na próxima semana, encerra-se o prazo para parlamentares e bancadas estaduais indicarem as emendas ao orçamento de 2023. Em reunião realizada pela Bancada do Acre, nesta terça-feira, 08, em Brasília, o Senador eleito Alan Rick definiu as áreas para as quais destinará os recursos aos quais tem direito.

Ao longo de 8 anos, Alan Rick destinou mais de R$ 18 milhões para diversas ações na área da Segurança Pública, como o Cerco Eletrônico, viaturas, armamentos, estandes de tiro e reformas. E em 2023 o parlamentar vai priorizar novamente a Segurança Pública, indicando R$ 10 milhões para ampliação e modernização do sistema e aquisição de veículos, equipamentos, armamentos, fardamentos, etc.

Outros R$ 13,4 milhões irão para obras de infraestrutura urbana; mais R$ 1 milhão para a construção da ponte de Rodrigues Alves; R$ 500 mil para a continuidade das obras do Aeródromo de Santa Rosa do Purus; e R$ 1 milhão para a implementação da Infovia para levar fibra ótica e melhorar a internet no interior do estado.

Além disso, os parlamentares também definiram outras prioridades da indicação de verbas da emenda do colegiado, como a Expansão dos cursos da Universidade Federal (UFAC) e do Instituto Federal (IFAC); a implantação da Infovia; a construção da ponte de Rodrigues Alves; a recuperação da BR 364; apoio à Agricultura e a Infraestrutura.

Emendas ao Orçamento

As emendas feitas ao Orçamento Geral da União, denominado de Lei Orçamentária Anual (LOA) – enviada pelo Executivo ao Congresso anualmente –, são propostas por meio das quais os parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos públicos para estados, municípios e instituições. Tais emendas podem acrescentar, suprimir ou modificar determinados itens do projeto de lei orçamentária. As de bancada são emendas coletivas, de autoria das bancadas estaduais.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp