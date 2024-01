SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO SINDICAL

ESTADO DO ACRE

MUNICÍPIO DE BRASILÉIA

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE DE BRASILÉIA – SINDSBRAS

CNPJ: 12.166.895/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO SINDICAL

Pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, faço saber que no dia 15/07/2024 , no horário das 08h (oito horas) às 16h (dezesseis horas), em todos os setores e unidades da saúde do Município de Brasiléia/Ac, será realizada ELEIÇÃO da nova DIRETORIA EXECUTIVA e do CONSELHO FISCAL da ENTIDADE SINDICAL. O prazo para registro de chapas será do dia 15 a 25/01/2024, nos termos do ART. 59 DO ESTATUTO SOCIAL, combinado com o ART. 3º E SEUS PARÁGRAFOS DO REGIMENTO ELEITORAL. E que, o REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA, acompanhado de todos os documentos exigidos, conforme prevê o Estatuto Social e o Regimento Eleitoral, poderá ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa e será dirigido à COMISSÃO ELEITORAL, na sede situada na Rua João Jovino de Oliveira, nº 414, Eldorado, Brasiléia/Ac, CEP: 69932-000. A COMISSÃO ELEITORAL foi escolhida pela DIRETORIA EXECUTIVA na pessoa do seu presidente, no dia 15 de janeiro 2024.

A SECRETARIA DO SINDSBRAS funcionará, no período destinado ao registro de chapa, no horário de 07 h (sete horas) às 12 h (doze horas) e das 14 h (quatorze horas) às 17 h (dezessete horas), de segunda a sexta-feira, onde se encontrará à disposição pessoa habilitada para atender os interessados, prestar informações relativas ao PROCESSO ELEITORAL, receber documentação e fornecer recibos correspondentes. O prazo para impugnação de candidatura será do dia 26 e 29 do mês de janeiro de 2024, no mesmo horário de funcionamento da SECRETARIA DO SINDSBRAS, constante deste Edital de Convocação.

Brasiléia/Ac, 15 de janeiro de 2024

ROZENILDA ROCHA DIAS BRAGA

Presidente do SINDSBRAS

CPF nº 682.635.032-72

