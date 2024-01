Com prisão decretada há dez dias  Ícaro Pinto é considerado foragido

A Polícia Civil pediu que o Grupamento Especializada em Fronteiras (GEFRON), reforce a fiscalização na BR-317, para evitar uma possível fuga de Ícaro para a Bolívia. O alerta foi feito na manhã de quinta-feira, 11.

Com a prisão preventiva decretada, desde o dia dois deste mês pela Juíza da Vara de Execuções Penais, Ícaro Pinto é considerado foragido da Justiça do Acre.

Condenado a 10 anos e 10 meses, pela morte da jovem Jonlhiane Paiva, ele teve a prisão preventiva decretada, após pedido do promotor da Vara de Execuções Penais Tales Tranin.

O réu foi flagrado em uma confusão no dia 1º deste mês em uma briga no Mercado do Bosque. O Ministério Público entendeu que o sentenciado descumpriu pelo menos duas medidas estabelecidas para o regime aberto.

No último dia cinco, a Desembargadora Denise Castelo Bonfim, negou a liminar de um habeas coprus impetrado pela defesa de Ícaro.

A expectativa era que o fisioterapeuta se entregaria no dia seguinte em uma delegacia da cidade, mas até à noite deste quinta-feira continuava com o paradeiro inserto.

O mandado de prisão preventiva foi encaminhado no dia três deste mês para o Grupo de Capturas da Polícia Civil. Segundo informações a Políca Civil chegou a ir a endereço do réu, mas não o encontrou.

Recentemente Ícaro Pinto trocou de advogado. Uma banca de fora do estado foi contratada.

