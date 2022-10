SONHO DA POPULAÇÃO DE BRASILÉIA E EPITACIOLÂNDIA, OBRA DO ANEL VIÁRIO AVANÇA NAS ÚLTIMAS SEMANAS

Sonho antigo da população do Alto Acre, Ponte do Rodoanel avança de forma rápida, fazendo com que o sonho de milhares de pessoas se tornem cada dia mais real.

É verdade a afirmar que a obra irá mudar de forma substancial a vida das pessoas e empresas das cidades do estado, principalmente dos municipios de Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasiléia, que ficam localizados próximo.

O anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia, é um sonho não apenas da população, mas, do governador atual do Acre, Gladson Cameli, que onde vai fala com muito orgulho das ações em torno da obra.

