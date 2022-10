NO ACRE, POLÍCIA PRENDE MAIS DE 200 QUILOS DE DROGAS, ARMA DE FOGO E COLETE BALÍSTICO

Nas primeiras horas desta terça-feira, 25, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DENARC, prendeu, em flagrante, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, B. S. A. S. de 30 anos de idade, em uma residência localizada a Rua do Divisor, bairro Vitória.

Em posse do investigado a equipe de policiais da DENARC encontrou em um cômodo da residência, 199kg de cocaína, 23kg de maconha (Skunk), uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm e coletes balísticos.

O trabalho da investigativo da especializada apontou que o local era usado como depósito de entorpecente e que seria ponto de distribuição para o abastecimento de locais de venda da droga.

De acordo com a autoridade policial, o prejuízo dado ao crime com a apreensão do entorpecente é estimado em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

A Polícia Civil vem intensificando suas ações de combate a criminalidade em todas as regionais no sentido de coibir práticas delituosas, sobretudo a de tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a autoridade policial, a droga fomenta os demais crimes e colabora com o aumento dos índices de criminalidade.

A droga será encaminhada a perícia criminal e após análise será enviado laudo que por sua vez irá subsidiara o inquerito.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número (68) 99922-1111.

A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.

