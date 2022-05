Tabata Amaral diz que tem fé na candidatura de Jenilson Leite: “Tenho muita esperança por tudo o que ele representa”

ASSESSORIA

O pré-candidato ao Governo do Acre, deputado estadual Jenilson Leite (PSB), se encontrou em Brasília, durante Congresso Nacional do PSB, com a deputada federal por São Paulo, Tabata Amaral.

Em um vídeo ao lado do pré-candidato acreano, Tabata disse confiar na sua candidatura. “Tenho um carinho muito especial pelo Acre e tenho muita esperança, muita fé na candidatura do Jenilson pelo que ela representa”, disse a deputada, afirmando ainda que Jenilson pode contar com seu apoio. “Conte comigo, viu meu amigo?”.

Tabata tem apenas 28 anos e está em seu primeiro mandato, tendo sua atuação voltada para jovens, mulheres e outros grupos que ainda têm pouca representatividade nos poderes e deixou uma mensagem para juventude e mulheres do nosso estado. “Quero deixar uma mensagem para vocês, jovens, mulheres, periféricos, todos que geralmente não se veem representados pela política esse é o nosso lugar, não podemos deixar que mais ninguém decida pelo nosso futuro, por isso vamos nos engajar, lutar com sorriso no rosto, garra e força. Contem comigo no Congresso Brasileiro”.

Jenilson agradeceu Tabata e destacou que a importância da participação de jovens e mulheres na política. “Eu sempre falo da importância de jovens e mulheres na política, de tê-los ocupando lugares de destaques nos ambientes de tomada de decisão. A Tabata Amaral tem feito esse papel como deputada federal pelo PSB, representado muito bem os jovens e dado voz às mulheres do nosso país através de bons projetos apresentados”, pontuou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp