Petecão viabiliza construção de Conchas Acústicas em três cidades do interior do Acre

O senador Sérgio Petecão anunciou nesta segunda-feira, 2, a destinação de pouco mais de 2,2 milhões de reais para construção de três conchas acústicas, beneficiando os municípios de Porto Acre, Senador Guiomard e Xapuri.

A intenção de Petecão é levar mais espaços culturais aos municípios, especialmente às cidades pequenas. “Em todos os municípios que vou, recebo pedidos das comunidades querendo espaços para eventos culturais. Estamos iniciando com esses três municípios, mais a frente vamos levar as conchas acústicas aos demais municípios acreanos”, afirmou o senador.

Concha Acústica é um espaço voltado para eventos culturais, apresentações musicais, teatro, dança, entre outros. As estruturas serão construídas em locais públicos, como praças e parques, facilitando o acesso da população que irá prestigiar os eventos.

Espaços como esses, além de fortalecer as atividades culturais do estado, incentivam também o turismo. O local se torna um ponto de encontro para a população, um ponto de registro fotográfico para os visitantes, além de fortalecer a economia com vendas de produtos e comidas pelos profissionais autônomos.

A verba está sendo viabilizada junto ao Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, e já está em processo final de análise. Após a liberação do pagamento, as respectivas prefeituras poderão iniciar os processos para a construção dos equipamentos.

