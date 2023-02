Tadeu Hassem participa da assinatura da ordem de serviço para implantação de abatedouro de aves no Alto Acre

Assessoria

O deputado estadual Tadeu Hassem participou, neste sábado (25), da assinatura da ordem de serviço para conclusão das adequações do abatedouro e ordem de entrega dos equipamentos, caldeira e nória, na comunidade do quilometro 68 sentido Assis Brasil. A ação tem como objetivo finalizar a implantação do abatedouro de aves caipira e semi-caipira no PDS Porto Carlos em Brasiléia.

“Hoje é um importante dia para os moradores e criadores de galinhas da comunidade Porto Carlos, onde o Governo do Acre estar realizando um grande investimento nessa região, e cabe a nós, enquanto deputado acompanhar essas ações do Governo. Quero parabenizar o governador Gladson Cameli e o secretário Assur por esses benefícios tanto na reforma estrutural dos prédios quanto na entrega de equipamentos”, destacou Tadeu Hassem.

O total de investimento por parte do governo do Estado é de setecentos e oitenta e cinco mil reais (R$ 785), para obra e aquisição de equipamentos de produção, onde estará beneficiando a Cooperativa dos produtores e criadores de aves semi-caipira e caipira – do Alto Acre (COOPASC).

Segundo o deputado Tadeu Hassem esse investimento irá fomentar geração de emprego e renda, onde a localização da cooperativa é estratégica devido a proximidade com Peru e Bolívia.

“Estamos finalizando uma importante ação para a implantação da agroindústria no Alto Acre com o abatedouro de frangos caipiras, semi-caipiras e caipirão que proporcionará o fortalecimento na geração de trabalho e renda para as famílias na agricultura. È um pedido do governador Gladson Cameli priorizar essas ações e investimentos que geram trabalho, renda e emprego”, informou Assurbanipal Mesquita, secretário de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo.

Serão beneficiadas de forma direta 100 famílias, aproximadamente, de agricultores familiares assentados nos projeto de reforma agrária PDS Porto Carlos e PAE Santa Quitéria.

