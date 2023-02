Ciclista é arremessado e fica ferido após colisão com veículo

Foto: ContilNet

O ciclista Lino Abdias da Silva, 67 anos, ficou ferido após ser atropelado na tarde desta sexta-feira (24), na Avenida Sobral, no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o ciclista trafegava em uma bicicleta pela ciclovia sentido bairro-centro, quando acabou sendo surpreendido por um veículo modelo HB20 de cor branca, que possivelmente tenha causado a colisão.

Foto: ContilNet

Com a batida entre o carro e a bicicleta, o ciclista foi arremessado, bateu a cabeça e teve toda a pele do pé arrancada, e também teve uma possível fratura. Após a colisão, uma mulher que conduzia o carro permaneceu no local e prestou socorro ao ciclista, ligando para uma ambulância e a polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local prestou os primeiros atendimentos e pediu apoio a ambulância de suporte básico, que conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após a perícia, a bicicleta foi removida do local e a condutora do veículo foi liberada.

