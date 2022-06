Três baleados dão entrada em hospital de Brasiléia após tentativa de homicídio em Epitaciolândia

Um adolescente de 17 anos outro de 14, juntamente com um terceiro de 20, deram entrada no hospital regional do Alto Acre, Raimundo Chaar, com ferimentos ocasionados por arma de fogo, após um indivíduo chegar na garupa de uma moto e efetuar disparos a esmo.

As primeiras informações colhidas com autoridades da Polícia Civil e Militar que estiveram no hospital para coletar informações, dão conta que os três estavam conversando em uma rua do Bairro Liberdade, quando dois indivíduos se aproximaram em uma moto e após parar, o garupa sacou de uma arma e começou a disparar rumo ao trio.

Felizmente, os tiros não acertou o trio gravemente, sendo atingidos apenas nas pernas e braço. Logo em seguida, a dupla tomou rumo ignorado deixando os feridos no local.

Equipes do SAMU foram acionadas até o local, resgataram as vítimas e os conduziram para o hospital onde foram atendidos e ficaram em observação, podendo serem liberados nas próximas horas.

Segundo foi informado, um dos baleados, o maior de idade, estava no local e hora errada. Já os outros dois menores, estão sendo investigados por suposto envolvimento com grupos criminosos e perdura a suspeita de possível acerto de contas entre grupos rivais.

O delegado do município, Luís Tonini, juntamente com sua equipe, estiveram no hospital para conversar com os feridos e tentar saber o motivo da tripla tentativa de homicídio. O caso está em aberto na tentativa de chegar até dois suspeitos e que sejam detidos e respondam pelo

