Ação entre Polícias do Acre e Nacional Peruana resulta na recuperação de carro roubado em Rio Branco

Policiais civis lotados na delegacia geral de Assis Brasil, comandada pelo delegado Erick Ferreira Maciel, em parceria com a Polícia Militar, em cooperação com a polícia peruana, contribuíram com a efetiva apreensão e recuperação de um carro roubado em janeiro deste ano, na capital Rio Branco.

O veículo havia sido levado durante um assalto que aconteceu na tarde do dia 24 de janeiro deste ano, em Rio Branco – capital acreana. Homens armados invadiram a residência da vítima, fizeram de reféns pessoas que trabalhavam na reforma da casa juntamente com seus filhos, enquanto aguardavam a vítima chegar em casa. Além do carro os bandidos, roubaram vários objetos.

Após o crime, a mulher acionou policiais militares que faziam um patrulhamento no bairro. Os agentes chegaram a fazer rondas na região, mas, não obtiveram êxito na localização do veículo.

A vítima foi conduzida até a delegacia de polícia civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência (B.O.) e após quase seis meses, o carro foi localizado na cidade peruana de Ibéria, região de Madre de Dios, distrito de Iñapari, lado peruano.

O veículo será restituído à proprietária o mais breve possível.

“Ressaltamos que estamos trabalhando para melhor servir a população acreana na fronteira com o apoio incondicional das forças de segurança do Estado, em parceria com as polícias do país vizinho”, destacou o delegado geral Henrique Maciel.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp