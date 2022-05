Assaltante é morto e outro preso em assalto frustrado a loja Gazin

Um assalto frustrado por um segurança de uma loja no município de Cruzeiro do Sul, Vale do Juruá, na tarde desta quinta-feira, 05 resultou na morte de um assaltante e prisão de outro.

Renan Silva, 19 anos, foi morto dentro da loja. Fito: Reprodução Rede Social

De acordo com informações os dois homens estavam em uma moto e entraram usando capacete, quando anunciaram o assalto, um segurança reagiu e atirou contra a dupla que revidou.

Comparsa de Renan, preso pela Polícia Militar

Na troca de tiros com o segurança, um dos assaltantes identificado pelo nome de Renan Silva, 19 anos morreu ainda dentro da loja e o outro empreendeu fuga, mas foi preso por uma guarnição da Polícia Militar.

Criminosos entraram de capacete e armados anunciaram assalto.

A loja Gazin onde ocorreu o roubo seguido de morte fica localizada no centro daquela cidade, próximo a escadaria.

