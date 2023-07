Vândalos roubam fiações e causa prejuízo a provedores de internet e fornecedor de energia em Brasiléia

Por Jonys David (Ceara)

Consumidores também não ficam de fora dos vandalismos, fiações particulares também entram no calculo de prejuízo.

O aumento de furto e roubo de cabos tem preocupado tanto companhias que fornecem energia elétrica quanto empresas de telecomunicações, pois a retirada dessa fiação causa a interrupção de serviços de telefonia, internet, e também de energia elétrica.

A semanas vândalos com ideias estarrecedora furtam fiações em avenidas e ruas no município de Brasiléia com o objetivo de lucrar com a venda de cobres da qual a fiação é produzida. Empresas e consumidores pagam o “pato”, uma vez que ficam sem internet e as vezes, sem energia elétrica perdendo clientes e tendo prejuízos além de danos em suas fiações.

De acordo com o relatos, os vândalos, utilizam ferramentas como alicate e faca com borracha para não serem eletrocutados, depois do corte, eles descascam o fio e vendem para compradores de cobre. O horário de furto geralmente acontece no período noturno.

Na manhã desta Quarta-Feira, 26, a policia civil já apreendeu, pelo menos 60KG de fiação roubada e um homem em flagrante.

O vândalo pego em flagrante estava na Av. Manoel Marinho montes, por volta das 11 horas e 40 minutos próximo ao Hospital Regional do Alto Acre quando foi surpreendido pelo proprietário que é policial aposentado e de imediato deu ordem de prisão. A vítima calcula um prejuízo de aproximadamente R$: 2.500,00 por ser fios de alta tensão. Seu nome ainda não foi revelado.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp