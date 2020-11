Veja todos os prefeitos eleitos no interior do estado do Acre, capital terá segundo turno

Tião Bocalom (PP) e Socorro Neri (PSB) disputarão a preferência do eleitoral rio-branquense no próximo dia 29, data em que ocorrerá o segundo turno da campanha eleitoral na capital do Acre. Bocalom chega ao segundo turno como favorito com 49,68% dos votos contra Socorro Neri (PSB) que atingiu 22,68% dos votos. Por poucos votos Bocalom deixou de se eleger no primeiro turno em Rio Branco. O segundo turno em Rio Branco será disputado por dois professores.

Zequinha Lima é eleito prefeito de Cruzeiro do Sul com 44,15% dos votos válidos

A população de Cruzeiro do Sul elegeu Zequinha Lima (PP) prefeito e Henrique Afonso (PSD) vice. Eles derrotaram nas urnas Sargento Adonis, do PSL, e Fagner Sales, do MDB, filho do ex-prefeito Vagner Sales.

A chapa vitoriosa teve 18.766% votos, 44,15% do total apurado pela Justiça Eleitoral.

Lima era vice-prefeito da segunda maior cidade do Acre até agosto, quando teve o mandato cassado junto ao ex-prefeito Ilderlei Cordeiro. Sem perder os direitos políticos, o progressistas retorna ao comando de Cruzeiro do Sul a partir do dia 1º de janeiro.

44.533 mil cruzeirenses compareceram às urnas. Brancos somaram 583 (1,30%) votos e não houveram votos nulos computados.

Mazinho Serafim é reeleito para mais um mandato em Sena Madureira

O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim, do MDB, foi reeleito neste domingo (15) com 56,63% dos votos válidos. Ele derrotou nas urnas seu único adversário, o deputado estadual Gerlen Diniz (PP), que teve o apoio do governador Gladson Cameli.

O emedebista contou com 12.183 votos, contra 9.329 votos de seu opositor. Diniz obteve 43,37% dos votos válidos e retornará à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para os últimos dois anos de seu segundo mandato.

Fernanda Hassem, do PT, é eleita prefeita de Brasileia

Fernanda Hassem, do PT, foi eleita, neste domingo (15), prefeita de Brasileia (AC) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Fernanda Hassem teve 59,46% dos votos. Foram 7.651 votos no total.

A candidata derrotou Leila Galvão, que ficou em segundo lugar com 35,67% (4.590 votos). A eleição em Brasileia teve 19,72% de abstenção, 0,92% de votos brancos e 3,91%de votos nulos. Fernanda Hassem tem 39 anos, é casada, tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de prefeita. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 341.925,90. O vice é Carlinhos do Pelado, do PSB, que tem 46 anos. Os dois fazem parte da coligação Brasiléia No Rumo Certo, formada pelos partidos SOLIDARIEDADE, PC do B, DC, PROS, PSB, PT e PP. Veja o resultado após o fim da apuração:

Fernanda Hassem – PT – 59,46%

Leila Galvão – MDB – 35,67%

Manoel Prete – PSDB – 4,87%

O Professor Jerry Correia (PT), foi eleito prefeito de Assis Brasil com 1.583 votos.

A pequena cidade de Assis Brasil, localizada no extremo Norte do estado do Acre, na tríplice fronteira, o Partido dos Trabalhadores voltou ao executivo depois de duas legislaturas.

O Professor Jerry Correia foi eleito com 33,22%, somando 1.583 votos.

O candidato do PSD, Zé do Posto, ficou com 22,71%, somando 1.082 votos. O atual prefeito, o Zum do PSDB, ficou com 20,23%, somando 964 votos.

O candidato Pilique do PCdoB, ficou com 15,72%, somando 749 votos. Por fim, o candidato do MDB, João Júnior, ficou com 8,12%, somando 387 votos.

Com terceiro mandato, Bira pediu respeito à escolha do povo

Em Xapuri, Bira Vasconcelos do PT, conseguiu sua reeleição com 43,37 dos votos válidos, somando 3.815 votos. Carla Mendonça do PP, ficou com 26,58%, somando 2.338 votos.

O advogado Carlos Venícius do MDB, ficou com 16,40%, somando 1.443 votos, seguido de Gessi Capelão, que ficou com 13,65%, somando 1.201 votos.

Bira será o primeiro prefeito a chegar a três mandatos no município. Ele foi eleito pela primeira vez em 2008, não se reelegeu em 2012, e voltou a vencer em 2016.

Ubiracy Vasconcelos foi eleito prefeito de Xapuri pela primeira vez em 2008, não conseguindo ser reeleito em 2012, e pode se tornar o primeiro a ter 3 mandatos no município.

Delegado Sergio Lopes (PSDB), vence tradicionais políticos em Epitaciolândia

Sergio Lopes e Professor Soares, foram eleitos com 44,09%, somando 3.984 dos votos. O candidato pelo PSL, ficou com 36,83%, lhe somando 36,83%, somando 3.328 dos votos válidos.

A candidata do PT, professora Neide Lopes, ficou com 10,88%, somando 983 votos. O atual prefeito Tião Flores que tentava sua reeleição, ficou 8,20%, somando 741 votos válidos.

População de Mâncio Lima reelege Isaac Lima para prefeito com 54.28% dos votos

O petista Isaac Lima comandará Mâncio Lima por mais quatro anos. A população da cidade mais ocidental do país deu 3.960 votos (54,28%) para o atual prefeito.

O adversário Chicão (MDB) tiveram 45.72% dos votos válidos, respectivamente.

10.578 mil pessoas compareceram às urnas no município. Brancos tiveram 3.215 votos e nulos, 68.

Rosana Gomes é eleita a nova prefeita de Senador Guiomard com 4.428 votos

Com 100% das urnas apuradas, a candidata do Progressistas Rosana Gomes foi eleita em Senador Guiomard com 32,52% dos votos válidos. Ela obteve 4.428 votos. A partir de janeiro de 2021, ela assume o comando da terra do amendoim.

Gilson da Funerária (SD) obteve 29,32% dos votos válidos, o que corresponde a 3993 votos.

O atual prefeito André Maia (MDB) ficou em terceiro na disputa. Ele obteve 3.272 votos (24,03%). Branca Menezes ficou com 1.662 votos (12,20%) e João Carvalho (PSL) 263 votos, o que corresponde a 1,93%.

Kiefer Cavalcante é reeleito prefeito de Feijó com 54,89% dos votos válidos

O atual prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante (Progressistas), foi reeleito neste domingo, dia 15 de novembro.

Ele recebeu 8.368 votos, o que corresponde 54,89% dos votos válidos. Foram apuradas 100% das urnas no município.

O número de eleitores que compareceu às urnas chegou a um total de 15.943 votantes.

A diferença entre o candidato reeleito Kiefer para o ex-prefeito de Feijó, Francimar Fernandes foi de 2.733 votos.

Maria Lucineia é eleita nova prefeita de Tarauacá: “vamos honrar cada voto”

A candidata à Prefeitura de Tarauacá/Acre pelo PDT, Maria Lucineia, a “Néia do Jesus”, foi eleita com 5.461 votos. A votação representa 29% das urnas. Maria Lucinéia irá administrar ao lado do seu vice, Maranguape, do PSD.

Maria Lucinéia chegou a testemunhar publicamente que recebeu de Deus a confirmação para disputar a eleição e que sairia vitoriosa. Ao longo de sua campanha, ela chegou a sofreu por parte de pessoas ligada à oposição zombarias de seus testemunhos, mas quem a conhece sabe que ela é possuidora de uma fé extraordinária.

Em segundo lugar, ficou o candidato do DEM, Abdias da Farmácia, com 4.650 (25%). Em terceiro, Chagas Batista (PCdoB) com 4.480 (24%) e, em 5º lugar, o advogado Júnior Feitosa (MDB) com 3.634 votos registrando um percentual de 19,58%. Em 6º lugar, o professor Basto Viana, do PSOL, com 280 votos e R7 com 57 votos.

Jailson Amorim (PROS) é reeleito em Rodrigues Alves

O atual prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim (PROS) foi reeleito com 66,63% dos votos.

O gestor teve 5.977 votos, uma diferença de 3.637 para seu principal adversário, o ex-prefeito Burica (PT), que teve 26,08% com um total de 2.340 votos.

Prefeito Isaac Piyako é reeleito em Marechal Thaumaturgo

Em Marechal Thaumaturgo, apoiadores do prefeito Isaac Piyako (PSD) já comemoram nas ruas da cidade.

Isso porque o atual prefeito, que disputava sua reeleição, venceu sua concorrente Carlene de Sá (PT) com 53,99% dos votos, um indicativo de 4.521 votos.

A diferença entre os concorrentes foi de 1218 votos.

Manoel Maia é eleita o novo prefeito de Capixaba

O município de Capixaba, quem levou a melhor foi o candidato a prefeito, Manoel Maia (DEM), que obteve 2.627 votos o que corresponde a 44,55%%.

Manoel Maia conseguiu colocar uma diferença para sua concorrente Joãozinho, MDB, de 1.309 votos.

Padeiro, do PDT, é eleito prefeito de Bujari

Padeiro, do PDT, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Bujari (AC) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Padeiro teve 48,02% dos votos. Foram 3.386 votos no total.

O candidato derrotou Romualdo Araújo, que ficou em segundo lugar com 32,78% (2.311 votos). A eleição em Bujari teve 23,16% de abstenção, 1,07% votos brancos e 3,48% votos nulos. Padeiro tem 64 anos, é casado, tem ensino fundamental incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 502.000,00. O vice é Francisco Chagas, do MDB, que tem 45 anos. Os dois fazem parte da coligação Aliança Democrática de Bujari, formada pelos partidos MDB, PC do B, PDT e DEM. Veja o resultado após o fim da apuração: Padeiro – PDT – 48,02%

Romualdo Araújo – PP – 32,78%

Jacaré – PSB – 10,42%

Missionária Fabrícia – SOLIDARIEDADE – 6,11%

Orlando Diniz – PT – 2,67% Naudo Ribeiro é eleito prefeito no Município do Jordão O município de Jordão, quem levou a melhor foi o candidato a prefeito, Naudo Ribeiro (PDT), que obteve 1.122 votos o que corresponde a 29,43%. Naldo conseguiu colocar uma diferença para sua concorrente Zeina Melo, MDB, de 206 votos. Bené Damasceno, do PP, é eleito prefeito de Porto Acre Bené Damasceno, do PP, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Porto Acre (AC) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Bené Damasceno teve 56,81% dos votos. Foram 5.415 votos no total. O candidato derrotou Zé Maria, que ficou em segundo lugar com 28,97% (2.761 votos). A eleição em Porto Acre teve 20,67% de abstenção, 1,37% votos brancos e 3,57% votos nulos. Bené Damasceno tem 58 anos, é separado judicialmente, tem ensino médio completo e declara ao TSE a ocupação de prefeito. Ele não declara nenhum bem como patrimônio. A vice é Edna Cuiabano, do PC do B, que tem 42 anos. Os dois fazem parte da coligação Porto Acre No Caminho Certo, formada pelos partidos DEM, PT, PP, PTB, PSD e PC do B. Veja o resultado após o fim da apuração:

Bené Damasceno – PP – 56,81%

Zé Maria – MDB – 28,97%

Barãozinho – REPUBLICANOS – 11,15%

Balal Gomes – PSL – 1,77%

Moacir Nogueira – PSB – 1,29% Tamir de Sá, do MDB, é eleito prefeito de Santa Rosa do Purus Tamir de Sá, do MDB, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Santa Rosa do Purus (AC) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Tamir de Sá teve 40,32% dos votos. Foram 1.156 votos no total. O candidato derrotou Assis Moura, que ficou em segundo lugar com 35,44% (1.016 votos). A eleição em Santa Rosa do Purus teve 16,1% de abstenção, 0,47% votos brancos e 3,71% votos nulos. Tamir de Sá tem 48 anos, é casado, tem ensino médio completo e declara ao TSE a ocupação de agricultor. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 600.000,00. O vice é Valdir Kaxinawa, do MDB, que tem 33 anos. Os dois fazem parte da coligação 100% Popular 2020, formada pelos partidos PSD, PL e MDB. Veja o resultado após o fim da apuração:

Tamir de Sá – MDB – 40,32%

Assis Moura – PP – 35,44%

Aldo Moura – PSDB – 20,20%

Odeiza Gomes – PROS – 3,28%

Rivelino Mota – SOLIDARIEDADE – 0,77% Olavinho, do MDB, é eleito prefeito de Acrelândia Olavinho, do MDB, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Acrelândia (AC) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Olavinho teve 38,52% dos votos. Foram 2.638 votos no total. O candidato derrotou Caetano, que ficou em segundo lugar com 35,11% (2.405 votos).A eleição em Acrelândia teve 22,64% de abstenção, 0,76% votos brancos e 2,68% votos nulos. Olavinho tem 51 anos, é casado, tem ensino médio completo e declara ao TSE a ocupação de empresário. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 225.573,23. O vice é Graia, do PSDB, que tem 63 anos. Os dois fazem parte da coligação Juntos Somos Mais Fortes, formada pelos partidos PL, MDB e PSDB. Veja o resultado após o fim da apuração:

Olavinho – MDB – 38,52%

Caetano – PP – 35,11%

Hadamés Wilson – PDT – 18,06%

Rosa do Eurico – PROS – 8,31% Camilo da Silva, do PSD, é eleito prefeito de Plácido de Castro Camilo da Silva, do PSD, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Plácido de Castro (AC) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Camilo da Silva teve 40,78% dos votos. Foram 3.838 votos no total. O candidato derrotou Gedeon Barros, que ficou em segundo lugar com 29,75% (2.800 votos). A eleição em Plácido de Castro teve 17,9% de abstenção, 0,96% votos brancos e 3,24% votos nulos. Camilo da Silva tem 55 anos, é casado, tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de professor de ensino médio. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 560.000,00. O vice é Prof Enilton Pena, do PSB, que tem 46 anos. Os dois fazem parte da coligação Renova Plácido, formada pelos partidos PSD, PDT e PSB. Veja o resultado após o fim da apuração:

Camilo da Silva – PSD – 40,78%

Gedeon Barros – PSDB – 29,75%

Tavares – MDB – 28,47%

Doutora Joana D Arc – PSL – 1,00% Cesar Andrade, do MDB, é eleito prefeito de Porto Walter Cesar Andrade, do MDB, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Porto Walter (AC) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Cesar Andrade teve 62,90% dos votos. Foram 3.411 votos no total. O candidato derrotou Arnoldo Lima, que ficou em segundo lugar com 37,10% (2.012 votos). A eleição em Porto Walter teve 13,88% de abstenção, 0,37% votos brancos e 3,78% votos nulos. Cesar Andrade tem 41 anos, é casado, tem ensino médio completo e declara ao TSE a ocupação de técnico de enfermagem. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 145.000,00. O vice é Guarsonio Melo, do PSDB, que tem 40 anos. Os dois fazem parte da coligação O Trabalho Continua, formada pelos partidos MDB, PL, PSDB, PSD, PC do B e DEM. Veja o resultado após o fim da apuração:

Cesar Andrade – MDB – 62,90%

Arnoldo Lima – PROS – 37,10%]

