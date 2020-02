Vendedor de rapadura morre após moto colidir contra caminhão

Um grave acidente entre caminhão e motocicleta no quilômetro 1 da estrada do Mutum nesta quarta-feira (19) matou o motociclista Francisco Carlos. A vitima trafegava no sentido Rio Branco e o veículo grande ia na direção oposta quando seu condutor tentou fazer manobra para virar em uma rua à esquerda.

O motoqueiro passava bem na hora da manobra e não teve como desviar. Ele bateu de frente com o caminhão e morreu na hora.





O motorista do caminhão permaneceu no local do acidente até a chegada da polícia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Instituto Médico Legal (IML) foi até o local e levou o corpo da vítima para Rio Branco. Segundo o perito, somente após sair o resultado da perícia é que será possível saber o que realmente aconteceu e quem estava certo ou errado no acidente.

A vítima era vendedora de rapadura estava indo deixar uma encomenda na capital.