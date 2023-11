Vereadora de Epitaciolândia rompe com base do Prefeito Sérgio Lopes e reforça oposição sendo leal a Gladson Cameli

Por Jonys David (Ceara)

Durante a 39ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, a vereadora Lucimar Monteiro, conhecida como Preta, anunciou sua decisão de deixar a base do prefeito Sérgio Lopes na qual fez parte desde o inicio da gestão para se juntar à oposição já majoritária. Essa mudança estratégica marca uma reviravolta na dinâmica política local, especialmente considerando que Lucimar foi eleita como a mais votada no município, com expressivos 5,18% dos votos, totalizando 473 votos.

A parlamentar, em seu segundo mandato, questionou as suas reinvindicações voltadas para a infraestruturas que não foram atendidas, mas enfatizou, durante seu pronunciamento no plenário, seu compromisso contínuo com o progresso e os interesses da população. Lucimar esclareceu que a decisão não foi motivada por desavenças pessoais, mas sim por uma escolha democrática embasada em questões partidárias. Membro do Partido Progressista (PP), ao qual pertence o governador do estado, Gladson Cameli, a vereadora reforçou seu comprometimento em representar a legenda, assegurando que continuará a votar em projetos que beneficiem a comunidade, independentemente de sua nova posição política.

Embora a mudança de Lucimar possa não ter um impacto direto na composição do poder legislativo local, ela fortalece a oposição, que já detinha maioria. A vereadora reiterou sua lealdade ao grupo do governador, destacando que a mudança se deu por uma questão de alinhamento partidário, mantendo-se fiel aos ideais progressistas.

Poder Legislativo Municipal Base do Prefeito Oposição do Prefeito Marco Ribeiro Messias Lopes Seliene Conceição Jose Maria Antônio José (Nego) Francisco (Pantico da Água) Rubenslei Rodrigues Diojino Guimarães Lucimar Monteiro (Preta)

Nos bastidores políticos, a vereadora Seliene Conceição, do Solidariedade, e o vereador e ex secretario de obras Antônio José (Nego), do Progressista, permanecem em silêncio, alimentando especulações sobre seus próximos passos. Há rumores de que Seliene pode se unir à oposição, enquanto o vereador Nego pode se alinhar ao União Brasil, o que enfraqueceria ainda mais a base do prefeito, restando apenas o vereador Marco Ribeiro como líder do do prefeito.

Essa mudança na correlação de forças políticas pode ter repercussões significativas nas decisões e projetos futuros do município, como, por exemplo, a Lei Orçamentária Anual (LOA), que está em discussão na Câmara Municipal de Vereadores. O desdobramento desses movimentos políticos será acompanhado de perto, uma vez que as decisões tomadas influenciarão diretamente o futuro de Epitaciolândia.

