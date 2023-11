Alunos do Campo – Secretaria de Educação realiza formatura de Alunos da zona rural de Epitaciolândia

O Prefeito Sérgio Lopes participou nesta sexta-feira dia 27, acompanhado da Secretaria de Educação Eunice Maia Gondim e a coordenadora de escolas de campo Vanubia Moncada, da formatura de alunos da escola do campo Professora Maria Cristina Nogueira de Medeiros, na Fazenda Filipinas.

A cerimônia de formatura de alunos do 5° do Ensino Fundamental I contou ainda com formandos da Escola José Joaquim Meireles, da comunidade Wilson Pinheiro.

Na ocasião o Prefeito Sérgio Lopes parabenizou os formandos, ressaltou o importante trabalho desempenhado pela equipe da educação com as escolas do campo e o empenho da gestão no apoio das instituições de ensino tanto da zona urbana quanto da zona rural.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp