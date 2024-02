Prefeitura de Assis Brasil e Defesa Civil auxiliam moradores afetados por cheias do Rio Acre

Por Jonys David (Ceara)

As fortes chuvas que assolaram a região de Assis Brasil nos últimos dias resultaram em uma preocupante elevação do nível do rio Acre, afetando severamente os moradores das partes mais baixas da cidade. Em resposta a essa emergência, a prefeitura local em parceria com a Defesa Civil iniciou uma operação de auxílio aos residentes para remover seus pertences das áreas de risco.

As equipes da prefeitura e da Defesa Civil estão mobilizadas para garantir que os moradores tenham o apoio necessário para enfrentar essa situação desafiadora. Caminhões e equipamentos foram disponibilizados para auxiliar no transporte dos pertences das famílias atingidas para locais seguros.

Além do transporte de pertences, a prefeitura também está providenciando abrigos temporários para as famílias que precisarem deixar suas casas. Equipes de assistência social estão de prontidão para oferecer suporte emocional e encaminhamento para serviços essenciais, garantindo que ninguém seja deixado para trás.

Diante da imprevisibilidade das condições climáticas, as autoridades locais permanecem em alerta máximo e continuam monitorando de perto a situação do rio Acre e seus possíveis impactos sobre a cidade. Enquanto isso, o apoio à população afetada permanece como prioridade absoluta.

Com a previsão de fortes chuvas nas próximas horas, a situação das cheias do Rio Acre permanece preocupante não apenas em Assis Brasil, mas também em outras cidades ao longo de seu percurso. A população de Brasiléia, Xapuri, Epitaciolândia e até mesmo da capital, Rio Branco, deve ficar atenta aos alertas das autoridades locais e tomar medidas preventivas para minimizar os impactos dessas condições climáticas adversas.

Colaborou: Wisdan Lopes

