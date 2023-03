Vídeo: Colisão entre motos em ramal de Brasiléia deixa dois feridos

Por Alexandre Lima

Uma das vítimas tem fratura exposta e foi transferido para a Capital

Um acidente envolvendo duas motos por volta das 8h40 da manhã desta terça-feira, dia 14, deixou os pilotos bastantes feridos. O sinistro aconteceu próximo à entrada Ramal do Polo, que tem acesso pela BR 317 (Estrada do Pacífico), cerca de cinco quilômetros da cidade de Brasiléia.

Segundo foi apurado, T. N. V., de 23 anos, teria sido o que sofreu uma fratura exposta na perna esquerda, além de vários ferimentos pelo corpo. O segundo motociclista, (não identificado), teria sofrido escoriações pelo corpo, sem registro de fraturas ósseas.

Os dois foram resgatados por equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e do Serviço Móvel de Urgência – SAMU, conduzidos para o hospital regional Raimundo Chaar em Brasiléia, onde receberam os atendimentos devidos.

O acidente ocorreu em uma das curvas próximo a entrada do ramal que é asfaltado. Em tempo, o ramal do Polo já possui vários acidentes registrados, inclusive com morte.

O caso está registrado no Comando da Polícia Militar do 5º Batalhão e está sendo investigado se realmente consta que, um dos condutores estaria sem, ou não possui habilitação, além da causa que levou os dois a se chocarem de frente.

