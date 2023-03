Homem investigado de cometer estupro contra criança de dez anos é preso em Feijó

FONTE: oaltoacre.com

Na data de ontem, dia 14, uma equipe da PolÍcia Civil e Miliar deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de E.C.S, de 38 anos preso pelo crime de estupro de vulnerável, praticado em desfavor de uma criança de dez anos de idade, na zona urbana da cidade.

De acordo com a investigação, a criança estava morando na casa do autor, pois havia sido, supostamente abandonada por seus pais biológicos e a esposa do preso EC.S, estava cuidando da criança.

Contudo, o autor se aproveitava quando a criança estava sozinha com ele para praticar atos de estupro.

O crime aconteceu várias vezes e foi percebido por uma empregada da casa, que suspeitou que a criança já estava menstruando.

A criança foi encaminhada para o hospital da cidade para exame de conjunção carnal, o qual atestou que a menor foi violentada sexualmente.

Diante do caso, a Polícia Civil representou pela prisão do autor. “Crimes dessa natureza acontecem com muita frequência na cidade de Feijó e temos feito um trabalho, juntamente com o Ministério Público, Policia Militar e Conselho Tutelar para buscar angariar provas para levar os autores àcondenação pelos atos hediondos praticados”, Destaca Railson Ferreira, delegado de Feijó.

