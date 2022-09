Vídeo mostra momento em que mulher é esfaqueada por ex em escola no Acre

Por Contil Net

Câmeras de segurança da Escola Estadual Neutel Maia flagraram o momento em que a auxiliar de serviços gerais Adriana do Nascimento, de 35 anos, foi esfaqueada pelo ex-companheiro, Jairo Cordeiro, dentro da unidade educacional, na manhã desta quarta-feira (14).

De acordo com informações, Adriana estava separada do ex-companheiro e não queria reatar o relacionamento. Não conformado com a negativa da mulher, Jairo, que seria foragido da justiça por ter cortado recentemente a tornozeleira eletrônica, foi até a Escola Neutel Maia, onde Adriana trabalha na limpeza e desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima.

Após a ação, Jairo fugiu correndo do local, mas foi preso por uma equipe de agentes da Polícia Civil de Equipe de Pronto Emprego (EPE) e agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

