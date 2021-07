Ao som da ‘Furiosa’, prefeitura de Brasiléia entrega praça Ugo Poli revitalizada para as crianças

Um dia que ficará na história do município de Brasiléia, aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 1º de julho de 2021. O centro da cidade recebeu mais uma novidade e desta vez, foi direcionado para as crianças.

Pensando nesse tema, a prefeita Fernanda Hassem, juntamente com sua equipe, criou um espaço temático com o tema do Pequeno Príncipe. Um carrossel, um trem, um avião e um balão, todos criados pelo artista plástico Wando Cunha, mais conhecido como ‘Borracha’, deu mais vida na praça.

Fernanda Hassem esteve acompanhada com o Secretário de Meio Ambiente, Irael Milane, da presidente da Câmara Municipal, Arlete Amaral, dos vereadores Elenilson Cruz e Rogério Pontes, secretários e convidados.

Uma das atrações, ficou para a banda de música da Polícia Militar do Acre, mais conhecida como ‘A furiosa’, se apresentou aos que foram até a praça. “Estou emocionada. Não tem palavras para descrever a felicidade de uma criança e ver que um projeto foi tão bem aceito. Além da revitalização, criamos mais um espaço para que os pais possam trazer seus filhos e brinque com eles”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

Esse foi mais um dos eventos inseridos na programação do aniversário de 111 anos de emancipação política de Brasiléia. Para essa sexta-feira, dia 2, acontecerá o encontro dos prefeitos, promovido pela Associação dos Municípios do Acre – AMAC, onde contará com a presença do governador Gladson Cameli, Senadores e deputados estaduais e federais.

Brasiléia irá se transformar no centro político durante o dia, onde vários temas serão debatidos com algumas decisões em prol dos municípios do Estado. Também ocorrerá a entrega de maquinários para municípios da regional do Alto Acre e anuncio de investimentos através do governador Gladson Cameli.

Veja entrevistas e imagens realizadas ao vivo com o apresentador Marcus José e apoio do Jonys ‘Ceará’.

