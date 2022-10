Ação Social e Educacional é realizada pela Universidade Amazônica de Pando

Nesta manhã 25 foi realizada mais uma iniciativa de Ação Social e Educacional realizada pela Universidade Amazônica de Pando (Bolívia) no bairro dos mototaxis, com a especial temática voltada para a área da saúde, coordenada pelo Dr Alvarado que ministra a disciplina de Microbiologia Médica.

A ação foi auxiliada pelos alunos do segundo ano do curso de Medicina. Participaram a comunidade em geral, representantes do Ministério da saúde boliviana- SEDES. Fechando o ano letivo, mais das inúmeras ações pedagógicas disponibilizadas pelo carismático Dr Alvarado.

