Policia Civil de Epitaciolândia restitui veículos roubados aos propietários

Na manhã desta segunda feira, a policia civil do município de Epitaciolândia, fez a restituição de uma camionete Toyota Hilux e um quadriciclo aos seus proprietários.

O trabalho foi realizado em cooperação com a Policia boliviana, através da FELCC, 02 dias após ocorrer um assalto na cidade de Rio Branco, onde bandidos invadiram uma propriedade rural e roubaram, além dos veículos vários pertences das vítimas e ainda as mantiveram em cárcere privado até que os veículos fossem atravessados para o lado boliviano, na cidade de Cobija – Pando, local onde na madrugada de sábado foram interceptados pela polícia boliviana, que apreendeu os veículos e também solicitaram apoio da policia civil de Epitaciolândia, que por sua vez identificou as vítimas, os acionou e os acompanhou até a cidade de Cobija para que os bens lhes fossem restituídos.

