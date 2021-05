Polícia Militar apreende drogas e armas

Policiais Militares do 1º Batalhão do Grupo de Intervenção rápida e ostensiva (GIRO) e da Companhia de Policiamento com cães (Cpcães), apreenderam entorpecentes e duas armas de fogo, nesta quarta-feira, 5. A ação policial ocorreu no Bairro Bahia Nova.

Os militares receberam informações, que no local existiam armas de fogo e era um ponto para comercialização de drogas.

Ao averiguar, no endereço, os policiais encontraram o suspeito que em conversa com os militares informou o local, aonde estavam as duas escopetas, calibres 28, além das armas os policias apreenderam 64 trouxinhas de cocaína e 132 tabletes de maconha e barra da mesma droga pesando 269 gramas.

O preso, que não teve o nome revelado, foi encaminhado para a DEFLA.

