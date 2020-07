Prefeito Tião Flores recebe Deputado Alan Rick para entrega do caminhão prancha no valor de R$ 400 mil

Nesta terça-feira (28), estiveram presentes na Prefeitura Municipal de Epitaciolândia o senhor prefeito, secretários e vereadores para aquisição de um veículo caminhão prancha no valor de R$ 400.500,00, adquirido pela SUDAM através de emenda do deputado Alan Rick DEM/AC.

Na presença do Prefeito Tião Flores e o Secretário José Menezes, o excelentíssimo deputado Alan Rick oficializou a entrega do caminhão prancha ao município de Epitaciolândiacomentou que, ‘’…nos entregamos este caminhão prancha que ajuda muito o Município no transporte das maquinas para fazer o melhoramento dos ramais’’. O mesmo também parabenizou a todo os munícipes que serão beneficiados com esta aquisição.

“Agradecemos primeiro a sua presença e por ter confiado e alocado estes recursos no valor de R$ 400.500,00, para comprar este caminhão prancha, aonde o mesmo ainda hoje já esteve no ramal Chora Menino, transportando o trator de esteira, se não fosse por este caminhão teríamos que gastar mais de R$ 2000 reais só de transporte em um frete particular, trazendo uma economia de mais de R$ 15.000,00 reais por mês”, destacou Tião Flores em suas palavras.

O Deputado agradeceu a excelente recepção aonde se colocou a disposição. Após cumprir agenda com o Tião Flores e secretários, o Deputado sairia para cumprir com sua agenda na região. Prefeito agradece em nome de todo o município de Epitaciolândia.

