PRF prende mulher que viajava com drogas em um ônibus, de Rio Branco para Goiânia

Na noite da última quarta-feira (1º de julho), durante serviço de ronda, na BR-364, Km 10, na cidade de Acrelândia (AC), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) determinou parada ao motorista de um ônibus, com destino inicial até a capital rondoniense.

Durante a fiscalização, uma das passageiras chamou a atenção dos policiais devido às contradições alegadas sobre os motivos da viagem e visível nervosismo apresentado. Diante da fundamentada suspeição, uma PRF realizou a busca pessoal e localizou uma cinta com vários pacotes, na altura da cintura da viajante. A substância encontrada apresentava características similares à cocaína e foi submetida ao teste preliminar que confirmou o entorpecente.

Perante a constatação do ilícito, a passageira confessou que levaria a droga de Rio Branco para Goiânia e que receberia um total de R$4 mil pelo transporte. Diante dos fatos, o entorpecente foi apreendido (5,2 Kg), a mulher (25 anos idade) recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil para os devidos trâmites legais.

No primeiro semestre de 2019, a PRF apreendeu 252,174 Kg de cocaína no Acre. No mesmo período de 2020, foram 269,274 Kg, um aumento de aproximadamente 7 % em relação ao ano anterior.

Fotos: Equipe PRF

Texto: NUCOM

