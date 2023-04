Aprovado PL de Jarude que declara Associação de Equoterapia Eu Acredito de utilidade pública

ASSESSORIA

Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei de autoria do deputado estadual Emerson Jarude (MDB), que torna de utilidade pública a Associação de Equoterapia Eu Acredito, que desenvolve um trabalho social com crianças com deficiência e autistas, para melhoria da saúde, da interação social, do desenvolvimento humano na busca de uma sociedade mais inclusiva.

O parlamentar destacou a aprovação do projeto e explicou a sua importância: “Desde quando era vereador na capital tenho buscado destinar emendas para a causa autista e lutado para que essas pessoas tenham mais qualidade de vida. E dar ao Centro esse título de utilidade pública é fundamental, pois ele significa o reconhecimento do poder público de que trata-se de uma instituição sem fins lucrativos e com isso está apto a ser inscrito em editais e a obter recursos públicos”, pontuou Jarude.

O centro está localizado em Rio Branco e trabalha com serviços de equoterapia como atividade principal e por meio do envolvimento de diversos profissionais da área da saúde, oferece um atendimento multidisciplinar, atingindo pessoas que não teriam condições financeiras de buscarem esse tratamento que possui um custo elevado.

Após aprovação no plenário, o projeto segue para apreciação do Executivo e se sancionado, será publicado no Diário Oficial do Acre nos próximos dias.

