Suspeitos de latrocínio que vitimou policial aposentado são capturados

A Polícia Civil já prendeu dois homens e apreendeu um menor suspeitos de estarem envolvidos no latrocínio que vitimou o policial civil aposentado Francisco Santos da Silva, de 63 anos, mais conhecido como Chico Santos, na tarde da ultima segunda-feira (9), durante um assalto em sua residência, no município do Bujari, no interior do Acre.

Um dos acusados, segundo a Polícia Civil, guardou as armas do crime, inclusive a arma que foi roubada da vítima, o segundo homem preso, participou da execução do latrocínio, e, de acordo com a polícia, estava na posse do dinheiro que teria sido roubado da vítima, além de droga. Também foi apreendido um menor que participou da execução do crime.

As armas, carregadores, munições, além das máscaras usadas no cometimento do crime estavam escondidas em uma invasão, num terreno baldio, dentro de uma mochila

O delegado Pedro Paulo Buzolin esclareceu que as investigações da Polícia Judiciária serão intensificadas naquele município. Todos os presos foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes e colocados à disposição da justiça

