Trecho da BR-364 volta a ser interditado e mais de 2 mil veículos aguardam liberação

A assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou na manhã deste sábado (20), que o trecho no km 280 da BR-364 sentido Sena Madureira/Manoel Urbano, continua fechado em razão do transbordamento do Igarapé Cajazeira.

Segundo informações do órgão, no final da tarde de sexta-feira (19), o fluxo Manoel Urbano/Sena Madureira foi liberado, no entanto, voltou a ser fechado devido ao elevado nível das águas.

A equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), se encontra no local com o apoio de maquinários da prefeitura municipal de Sena Madureira, para realizar a obra de elevação da pista.

A PRF solicita que as pessoas evitem usar a estrada devido ao bloqueio na estrada. No momento, mais de 2 mil veículos estão aguardando realizar a travessia após a liberação da rodovia, tanto sentido Cruzeiro do Sul, quanto Rio Branco.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...