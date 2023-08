Mesmo com previsão de chuvas, nível do Rio Acre deve seguir baixando, diz Defesa Civil

Por Contil Net

O nível do Rio Acre na capital tem diminuído cada vez mais com a chegada da estiagem. Na medição feita na manhã desta quarta-feira (3), o afluente registrou 1,54 metros em Rio Branco.

Com a chegada da estiagem, que se estende ainda por todo mês de setembro, a previsão da Defesa Civil é que o Rio Acre baixe ainda mais.

“Nós temos um ritmo de decréscimo do rio e a tendência dele é continuar decrescendo. Essa previsão vai se concretizar com certeza nesse próximo mês de setembro. Vamos finalizar agosto com o nível mais baixo do que já estamos, e durante setembro, o mês mais crítico, acreditamos que ele vá baixar bem mais”, destacou o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Previsão para setembro

O coordenador da Defesa Civil falou, ainda, sobre a previsão de chuvas para o mês de setembro, reforçando a previsão de que apesar de ter a incidência de chuvas, estas não serão suficientes para resolver o problema da seca em Rio Branco.

“Nós já temos no dia primeiro de setembro a previsão de chuva. Não posso precisar quantos milímetros, mas normalmente no mês de setembro há períodos em que chove, com temporais, inclusive. As chuvas podem melhorar a qualidade do ar e a temperatura momentaneamente, mas não resolve o problema de seca”, frisou.

Cláudio Falcão ressaltou, também, que o problema da seca só se resolverá nos meses de novembro e dezembro, quando inicia o inverno amazônico.

