24 horas depois: Dupla assalta distribuidora de gás em bairro de Brasiléia

Momento da chegada dos bandidos na distribuidora de gás.

Mais um assalto é registrado durante o dia nesta terça-feira, dia 15, praticamente 24 horas após acontecer o mesmo em uma joalheria localizada na Avenida comercial bastante movimentada em Brasiléia.

No vídeo, é registrado a chegada dos assaltantes no estabelecimento localizado na Rua Rondônia, no Bairro Samaúma, pouco depois das 15h30. A dupla pode ser a mesma que assaltou a joalheria nesta segunda (14).

Na ação, mostra os dois bandidos estacionando e o garupa entrando no estabelecimento, indo até a mulher que faz o atendimento. Em seguida, saca da arma e anuncia o assalto, pedindo dinheiro.

Assaltante leva todo o dinheiro do caixa.

A mulher, temendo por sua vida, dá todo o dinheiro ao bandido que segura uma pistola fazendo ameaças. Um dos funcionários que entra carregando um botijão, no primeiro momento não percebe o assalto e continua trabalhando normalmente.

Na saída, o aborda e sai do local, mas antes ainda pega uma bolsa que teria algo de valor dentro. Os bandidos fogem em seguida tomando rumo ignorado e minutos antes, são filmados em outro lugar, pegando algo em uma casa e depois indo praticar o assalto.

Com os vídeos em mãos, caso já está sendo investigado pelas autoridades policiais da fronteira, que pretendem localizar e prender os dois a qualquer momento.

Momentos antes do assalto foram filmados em frente a uma casa.

