Ação conjunta consegue recuperar veículos roubado no Acre com destino à Bolívia

Por Alexandre Lima

Momento do cerco e detenção do boliviano que iria receber a caminhonete Ford/Ranger.

Uma ação conjunta envolvendo Polícia Militar do 5º Batalhão e Civil do estado do Acre, contando com o apoio da Polícia Nacional Boliviana, foi possível evitar que veículos roubados na Capital do Acre, Rio Branco, fossem levados para o país vizinho e nuca mais fossem recuperados.

Durante todo o dia deste domingo, dia 6, parando próximo da meia-noite, dois veículos, sendo uma Ford/Ranger e uma Toyota/SW4, foram recuperados. Todos foram roubados utilizando de violência por parte dos bandidos.

Veículo Toyota/SW4 foi retida pela Polícia no lado boliviano rumo ao centro do País.

No caso da Toyota/SW4, foi informado que as vítimas foram surpreendidas em suas casas, sendo ameaçadas por armas e amarradas sendo mantidas em cárcere privado, até que o veículo fosse levado e entregue na cidade de Cobija, capital do estado de Pando/Bolívia.

Foi quando um parente desconfiou ao ver e reconhecer os veículos e ligar para saber se algo estava acontecendo. Foi quando acionaram o apoio da polícia boliviana que ajudou na recuperação do mesmo já no País vizinho. Dois suspeitos foram detidos após serem localizado na cidade de Epitaciolândia e conduzidos para a delegacia.

Já no período da tarde, durante uma blitz nas proximidades da cidade de Epitaciolândia, os policiais perceberam a aproximação da caminhonete Ford/Ranger. Que se aproximar da barreira policial, tentou furar passando pela lateral, mas, foi impedido de passar pelos policiais.

Caminhonete Ford foi recuperada e levada para a delegacia de Epitaciolândia.



No carro, havia um casal e após revista, foi localizado bebida alcoólica e um cachimbo para consumo de drogas e uma ‘trouxa’ de cocaína, que vinham consumindo durante o trajeto até a fronteira, até entregar o veículo para o receptador.

Foi quando descobriram que o carro estava prestes a ser entregue para um boliviano. Este estaria esperando em um posto de gasolina na companhia de um motorista de aplicativo e que foram surpreendidos e detidos, sendo todos levados para a delegacia.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp