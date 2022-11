Custo da cesta básica diminiu 10% entre agosto e novembro em Rio Branco

Dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC), mostram que entre agosto e novembro, o custo da cesta básica de alimentos em Rio Branco sofreu redução de aproximadamente 10%, atingindo preço médio de R$ 590,26. O estudo foi realizado em quatro supermercados locais, no último dia 3 de novembro.

A Fecomércio utilizou como base preços de 15 produtos para suprir a alimentação de uma família com três pessoas adultas, ou duas adultas e duas crianças, e com renda média de até R$ 2 mil.

A carne bovina continua como o item de maior valor, muito embora sejam observados redução de 20,93% do mês de novembro (R$ 37,08 por quilo) em relação ao mês de outubro; assim como, de 20,95% do mês de novembro em relação ao mês de agosto.

“O estudo ressalta também que o custo médio da cesta básica de alimentos, em novembro/2022, possibilita um ganho para o consumidor de aproximadamente 14,75% (R$87,09), bastando intensificar a procura dos produtos elencados entre os supermercados locais”, analisou o assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó.

