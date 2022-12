Ação conjunta resulta em apreensão de armas e suspeito envolvido em homicídios, porte de arma e tráfico de drogas

Por Alexandre Lima

Foi mais uma ação exitosa onde os policiais militares do Acre, Civil, Penal e o Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON), que tirou de circulação já no final do dia desta segunda-feira, dia 19, mais três armas, além de munições e prisão de suspeitos.

Segundo foi informado pela assessoria de comunicação, quatro indivíduos que possuem ligações com grupos criminosos que vem atuando na região de fronteira. A informação chegou ao conhecimento das forças que os suspeitos estariam se organizando na fronteira com a Bolívia estariam armados em via pública.

As equipes policiais conseguiram realizar uma abordagem surpresa contra os suspeitos, sendo encontrado três armas sendo: 01 pistola calibre 9 milímetros; 01 revólver calibre 38; 01 escopeta calibre 26 e munições, além de aparelhos celulares.

Em destaque, fica para um dos indivíduos detido, que já tem várias passagens pelas delegacias, pelo envolvimento direto com homicídios ocorridos recentemente na fronteira, além de ter sido presos outras vezes, pelo crime de porte ilegal de armas e envolvimento com o tráfico de drogas.

Os quatro então, receberam voz de prisão e encaminhadas a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso, juntamente com as armas.

