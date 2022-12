Força Nacional chega ao Acre para reforçar segurança na fronteira

Por um período inicial de três meses o Estado do Acre contará com o emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), que irá atuar de forma subsidiária, junto as forças de segurança pública do Estado, na regional do Alto Acre, onde surge reiterados embates entre grupos faccionados.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou o envio das tropas da Força Nacional ao Acre no último dia 12, atendendo a uma solicitação do governador Gladson Cameli.

As ações da Força Nacional no Estado serão em caráter episódico e planejado, para atuar nas atividades de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense, além dos serviços de preservação da ordem pública, segurança das pessoas e na preservação patrimônio.

Nesta segunda-feira, 19, durante coletiva de imprensa, o secretário de segurança pública do Acre, coronel Paulo Cézar, explicou como irá funcionar o trabalho das forças de segurança neste período de final de ano, na capital e no interior.

“É uma ação do governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, onde estamos juntando as forças policiais para potencializar as ações da ‘Operação Papai Noel’ em todo Estado. Nosso foco na fronteira, decorre de um ambiente onde estão localizadas cidades em afeição, ali, notou-se, um clima de instabilidade muito em razão de investidas contra a vida pela disputa de território do crime entre faccionados e o estado não irá se curvar”, destacou.

Leia Também: Pais de bebês que morreram de síndrome respiratória à espera de UTI denunciam médicos

De acordo com o comandante regional da Força Nacional, coronel Américo Gaia, o Estado está se preparando para enfrentar a criminalidade com a devida autoridade do “estado-polícia”.

O comandante da Polícia Militar, coronel Luciano Dias, explicou que esses afazeres estão fortalecidos e que a Força Nacional Chegou em boa hora. Acrescentou que a partir de agora com a junção de todas as forças de segurança, operando dentro do mesmo propósito, a sociedade terá uma melhor sensação de segurança.

José Henrique Maciel dos Santos, delegado-geral da Polícia Civil, chancelou que esse trabalho integrado tem produzido bons resultados e agora ganha nova musculatura.

Também participaram da coletiva, entre outras agências, membros do Ministério Público do Estado (MPE) e integrantes do Exército brasileiro, representados 61º Batalhão de Infantaria e Selva (61 Bis).

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp