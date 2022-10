Acre não reelege nenhum deputado federal; confira a lista completa

Com 100% das urnas já apuradas no Estado, as cadeiras da Câmara Federal já estão matematicamente definidas e nenhum deputado federal foi reeleito.

A partir do dia 1 de janeiro, as oito cadeiras do Acre na Câmara Federal estarão ocupadas por novos nomes.

Socorro Neri foi a candidata mais votada com mais de 25 mil votos. Coronel Ulysses vem logo atrás com 21.070 votos e em terceiro a Meire Serafim com 21.011.

Além deles, Roberto Duarte, Antônia Lúcia, Gerlen Diniz, Zezinho Barbary, Eduardo Velloso, completam a lista e com isso, as cadeiras na Câmara Federal foram 100% renovadas.

Confira abaixo a relação dos deputados federais eleitos pelo Acre:

Socorro Neri (Progressistas) – 25.842 votos;

Meire Serafim (União Brasil) – 21.285 votos;

Coronel Ulysses (União Brasil) – 21.075 votos;

Zezinho Barbary (Progressistas) – 19.958 votos;

Gerlen Diniz (Progressistas) – 19.560 votos;

Dr. Eduardo Velloso (União Brasil) – 16.786 votos;

Antônia Lucia (Republicanos) – 16.280 votos;

Roberto Duarte (Republicanos) – 14.522 votos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp