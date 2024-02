Jovem é brutalmente agredido e esfaqueado em ataque no interior do Acre

Por Alexandre Lima

Na noite desta terça-feira (6), um terrível incidente chocou os moradores do município de Capixaba, no interior do Acre. Gustavo Moura, um jovem de apenas 19 anos, foi vítima de uma violenta agressão a golpes de faca, deixando-o em estado grave.

O ataque ocorreu enquanto Gustavo caminhava por um ramal entre Capixaba e a Vila do Araxá, quando foi surpreendido por um indivíduo ainda não identificado armado com uma faca. Testemunhas relatam que o agressor iniciou um ataque brutal, desferindo múltiplos golpes contra a vítima, atingindo áreas vitais como tórax, costas, ombro, cabeça e pernas, além de quase decepar sua mão esquerda.

Após o ataque, o agressor fugiu do local, deixando Gustavo gravemente ferido. Felizmente, moradores que passavam pelo ramal prestaram socorro imediato à vítima, acionando os serviços de emergência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Capixaba.

Uma ambulância foi enviada ao local para os primeiros socorros, porém, devido à gravidade dos ferimentos, foi necessária a intervenção de uma ambulância de suporte avançado de Rio Branco, que encontrou Gustavo nas proximidades do Ramal da Álcool Brás. Ele foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro da capital em estado grave.

A polícia militar foi acionada e realizou buscas na região, porém o autor do crime não foi localizado até o momento. O caso está sob investigação das autoridades locais, que buscam identificar e capturar o responsável pela agressão.

