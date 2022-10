Veja quem são os deputados estaduais eleitos pelo Acre; lista completa

Neste domingo (2), mais de 400 mil eleitores acreanos foram às urnas eleger os representantes.

Dos mais de 500 candidatos a deputados estaduais, o atual presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, foi reeleito com mais de 16,600 mil votos, Maria Antônia também foi reeleita e foi a segunda com maior número de votos: 10.540 mil. O jovem vereador Emerson Jarude foi o terceiro, com 8.540 votos. A renovação é de 50% na Casa. 13 dos 24 foram reeleitos e 12 novos assumem mandato.

Veja a lista dos eleitos por colocação.

Nicolau Junior (Progressistas) – 16.636 votos; Maria Antônia (Progressistas) – 10.485 votos; Emerson Jarude (MDB) – 8.540 votos; Manoel Moraes (Progressistas) – 8.479 votos; Gilberto Lira (União Brasil) – 8.407 votos; Clodoaldo Rodrigues (Republicanos) – 8.227 votos; André da Droga Vale (Podemos) – 8.157 votos; Pedro Longo (PDT) – 7.732 votos; Tchê (PDT) – 7.390 votos; Fagner Calegário (Podemos) – 7.112 votos; Luiz Gonzaga (PSDB) – 6.680 votos; Whendy Lima (União Brasil) – 6.673 votos; Tadeu Hassem (Republicanos) – 6.175 votos; Adailton Cruz (PSB) – 6.157 votos; Drª Michelle Melo (PDT) – 5.990 votos; Edvaldo Magalhães (PCdoB) – 5.822 votos; Afonso Fernandes (PL) – 5.731 votos; Antonia Sales (MDB) – 5.720 votos; Tanizio Sá (MDB) – 5.703 votos; Chico Viga (PDT) – 5.601 votos; Gene Diniz (Republicanos) – 5.512 votos; Arlenilson Cunha (PL) – 5.471 votos; Pablo Bregense (PSD) – 5.386 votos; Eduardo Ribeiro (PSD) – 4.810 votos.

