AFA anuncia fim da temporada, suspende rebaixamento até 2022 e salva time de Maradona

Embora termine em maio, a temporada do futebol argentino é um híbrido entre a europeia e os países que usam o calendário anual, já que a principal competição do país, o Campeonato Argentino, terminou no início de março, com o Boca Juniors campeão, superando o River Plate na última rodada. Só então tem início os dois outros torneios nacionais, a Copa da Superliga, disputada entre março e maio, e a Copa Argentina, que tem suas fases decisivas no segundo semestre.